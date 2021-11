Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse annonce d'Ancelotti sur le recrutement !

Publié le 27 novembre 2021 à 16h00 par A.D.

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid voudrait frapper très fort en recrutant Kylian Mbappé, Erling Haaland et bien d'autres joueurs. Interrogé ce samedi, Carlo Ancelotti a confirmé que Florentino Pérez ne comptait pas lésiner sur les moyens pour renforcer son effectif.

Très discret lors des dernières fenêtres de transferts à cause de la crise liée au coronavirus, le Real Madrid devrait se rattraper à l'été 2022. En effet, le club merengue aurait de grands projets pour renforcer son équipe l'année prochaine. Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin, le Real Madrid projetterait de le recruter librement et gratuitement lors du prochain mercato estival. Et sachant que l'attaquant du PSG ne devrait pas lui couter la moindre indemnité de transfert, Florentino Pérez envisagerait également de recruter Erling Haaland et d'autres joueurs.

«Florentino Pérez a des intentions très sérieuses pour juillet »