Mercato - PSG : Ancelotti répond à la sortie fracassante de Leonardo sur Mbappé !

Publié le 27 novembre 2021 à 11h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a tenté d'arracher Kylian Mbappé au PSG alors qu'il ne lui restait plus qu'une année de contrat. Alors que l'attaquant français est finalement resté à Paris, Leonardo a poussé un coup de gueule envers le club merengue. Interrogé sur la sortie fracassante du directeur sportif du PSG, Carlo Ancelotti a préféré ne pas mettre de l'huile sur le feu.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé aurait pu quitter le PSG et rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival. Toutefois, le club de la capitale a su résister aux assauts du club merengue. Alors que Kylian Mbappé est finalement resté au PSG, le Real Madrid continue sa cour, sans se cacher, pour s'offrir le crack français en 2022. Une attitude qui a provoqué la colère de Leonardo. « Cette nouvelle sortie se situe juste dans la continuité d'un manque de respect envers le PSG et envers Kylian, d’ailleurs. Cela fait deux ans que ça dure. Je rappelle juste que la période de mercato est terminée, qu'une saison est en cours. Il y a des matches et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter de cette manière. Que cela cesse ! », a pesté le directeur sportif du PSG, avant d'en remettre une couche : « Il y a eu un travail pendant deux ans, où ils parlent publiquement de lui. Comme si c'était normal. Nous avons fait savoir à plusieurs reprises au Real Madrid que nous n'étions pas contents. Je pense que c'est quelque chose qui doit être sanctionné, ce n'est pas normal. Nous parlons de l'un des meilleurs au monde. Je ne pense pas que ce soit bien d'approcher un joueur comme ça pendant si longtemps. Tout le monde en parle. Il est dans la dernière année de son contrat, mais c'est un manque de respect » .

«Je suis entré dans une phase de la vie où je souhaite être en paix avec le monde»