Mercato - PSG : Leonardo a préparé un pont d'or à cette star du Real Madrid !

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG souhaiterait s'offrir les services de Vinicius Jr. Dans cette optique, Leonardo prévoirait d'offrir un contrat d'environ 17M€ annuels à la star du Real Madrid pour qu'elle accepte de rejoindre le PSG librement et gratuitement à l'été 2024. Toutefois, Florentino Pérez ne l'entendrait pas de cette oreille.

Alors que Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement le 1er juillet s'il ne prolonge pas, Leonardo a déjà déniché son potentiel successeur. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a fait d'Erling Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. Et s'il venait à échouer sur ce dossier, Leonardo pourrait se tourner sur Vinicius Jr, avec qui il voudrait boucler un coup XXL à 0€ en 2024.

Le PSG veut offrir 17M€ annuels à Vinicius Jr