Mercato - PSG : Leonardo connait déjà le verdict pour Vinicius Jr !

Publié le 27 novembre 2021 à 11h10 par A.D.

Pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé au PSG, Leonardo souhaiterait arracher Vinicius Jr au Real Madrid. Alors que l'attaquant brésilien voudrait rester à la Maison-Blanche et entrer dans l'histoire du club merengue, Florentino Pérez serait plus que confiant sur ce dossier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo veut miser sur Erling Haaland en priorité pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022. En parallèle, le directeur sportif du PSG penserait à recruter Vinicius Jr pour l'après-Mbappé. A en croire le dernières indiscrétions d' ABC , Leonardo serait prêt à offrir environ 17M€ annuels à l'attaquant du Real Madrid pour qu'il rejoigne le PSG librement et gratuitement à l'été 2024. Toutefois, Vinicius Jr ne serait pas du tout disposé à quitter la Maison-Blanche .

Vinicius Jr veut s'inscrire sur la durée au Real Madrid