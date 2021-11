Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo cible un énorme coup pour oublier Kylian Mbappé !

Publié le 27 novembre 2021 à 9h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Pour pallier le potentiel départ de son numéro 7, le club de la capitale souhaiterait s'offrir les services de Vinicius Jr.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a tout prévu en cas de départ de Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant du PSG va quitter le club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas très vite. Et alors que Kylian Mbappé refuse de rempiler pour pouvoir signer au Real Madrid, le directeur sportif du PSG envisage de se jeter sur Erling Haaland en priorité pour pallier son possible départ. Toutefois, l'attaquant du Borussia Dortmund ne serait pas la seule piste du PSG pour la potentielle succession de Kylian Mbappé.

Le PSG veut Vinicius Jr pour remplacer Kylian Mbappé