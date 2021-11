Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour le successeur de Mbappé, tout sera bouclé cet hiver !

Publié le 27 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Certes, Dusan Vlahovic serait une option prise en considération par le PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Néanmoins, il ne faudrait pas compter une arrivée du Serbe à Paris, lui qui devrait prendre une grande décision cet hiver pour la suite de sa carrière.

Et si l’un des successeurs annoncés de Kylian Mbappé faisait faux bond au PSG dès le mercato hivernal, soit six mois avant l’éventuel départ du champion du monde si ce dernier ne prolongeait pas son contrat ? C’est du moins ce qui se dit de l’autre côté de la Manche. En pleine forme avec la Fiorentina, Dusan Vlahovic aurait tapé dans l’oeil de Leonardo et de la direction sportive du PSG, au point d’en faire une piste pour oublier Mbappé. Néanmoins, Vlahovic ne serait pas amené à déposer ses valises au PSG.

Dusan Vlahovic devrait échapper au PSG !