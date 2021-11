Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si tout était relancé dans le feuilleton Pochettino ?

Publié le 27 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que Ralf Rangnick va prendre le poste d’entraîneur intérimaire à Manchester United et qu’il aurait dû laisser sa place à Mauricio Pochettino en fin de saison, l’Allemand serait susceptible de changer la donne pour le coach du PSG.

À en croire la presse anglaise, tout se mettrait tranquillement en place pour l’après-Ole Gunnar Solskjaer du côté de Manchester United. The Athletic a en effet dévoilé dans la journée de jeudi que les positions entre le comité de direction mancunien et le clan Ralf Rangnick se seraient considérablement rapprochées pour que le technicien assure la période d’intérim des six prochains mois en tant qu’entraîneur des Red Devils . De quoi permettre à United de repousser son offensive auprès du PSG pour les services de Mauricio Pochettino à la fin de la saison, moment où il ne restera qu’un an sur le contrat de l’entraîneur du PSG au sein du club de la capitale. Néanmoins, les dés ne seraient clairement pas encore jetés.

Rangnick pourrait chambouler le dossier Pochettino !