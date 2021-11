Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est passé à l'action... pour le départ de Pochettino !

Publié le 26 novembre 2021 à 14h45 par A.M.

Dans le viseur de Manchester United, Mauricio Pochettino aurait fait l'objet d'une réunion entre Sir Alex Ferguson et Nasser Al-Khelaïfi qui entretiennent une excellente relation.

Le cas Pochettino fait débat au PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de l'Argentin n'est plus un sujet tabou au sein du club de la capitale. Bien que les résultats soient très bons, le jeu pratiqué par les Parisiens est loin de répondre aux attentes suscitées par le mercato XXL réalisé par le PSG qui a notamment attiré Lionel Messi. La récente prestation contre Manchester City n'a d'ailleurs pas rassuré les dirigeants parisiens qui ne ferment plus la porte à un départ de Mauricio Pochettino.

Al-Khelaïfi s'est entretenu avec Sir Alex Ferguson