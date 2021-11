Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé… décidé à rester au PSG ?

Publié le 27 novembre 2021 à 5h15 par T.M.

Si Kylian Mbappé ne semble pas forcément enclin à prolonger au PSG, son entourage lui conseillerait visiblement le contraire.

Après cet été, le feuilleton Kylian Mbappé va encore faire énormément parler dans les semaines et mois à venir. En effet, si le Français est donc resté au PSG, il est actuellement dans sa dernière année de contrat. Il existe donc une possibilité de le voir partir libre à la fin de la saison. Une aubaine pour le Real Madrid, qui rêve de Mbappé. Mais le PSG n’entend pas baisser les bras et va tout faire pour convaincre le joueur de Pochettino de prolonger. Et si Kylian Mbappé n’est toujours pas d’accord pour parapher ce nouveau bail, son entourage pourrait bien inverser la tendance.

Mbappé poussé à prolonger ?