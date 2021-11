Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aura une grosse carte à jouer avec William Saliba !

Publié le 27 novembre 2021 à 4h00 par T.M.

Si William Saliba est actuellement prêté par Arsenal à l’OM, Pablo Longoria pourrait bien avoir une ouverture pour conserver le Français, bien qu’il ne dispose pas d’option d’achat.

Toujours pas dans les plans de Mikel Arteta, William Saliba a encore dû s’exiler pour avoir du temps de jeu. Ayant posé ses valises à l’OM, le Français se montre particulièrement à son avantage. Et face à ces performances, la question de l’avenir de Saliba sa pose. Où jouera-t-il la saison prochaine ? Prêté par les Gunners, le joueur de Sampaoli n’a toutefois pas d’option d’achat. Ainsi, si Pablo Longoria veut le conserver, il faudra négocier avec Arsenal, qui, selon les dernières rumeurs en provenance d’Angleterre, prévoirait l’avenir avec William Saliba.

« Difficile d'envisager un avenir à long terme pour Saliba chez les Gunners »