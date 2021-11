Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a raté un très gros coup cet été !

Publié le 26 novembre 2021 à 11h10 par A.M.

Poussé au départ durant le mercato estival, Duje Caleta-Car a toutefois repoussé les deux offres que l'OM lui a présentées. Un coup dur pour Pablo Longoria.

Auteur d'un mercato très actif cet été, l'OM a attiré 11 joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Après de telles dépenses, Pablo Longoria aurait donc aimé pouvoir vendre en fin de mercato afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car ont rapidement été identifiées comme les deux joueurs à vendre en priorité. Mais Pablo Longoria n'a pas réussi à les convaincre.

Caleta-Car a repoussé deux offres cet été