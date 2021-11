Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette offre astronomique qui éloigne Dembélé du Barça !

Publié le 26 novembre 2021 à 8h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé est l'une des priorités de Xavi. Mais Newcastle aurait dégainé une offre stratosphérique.

L'avenir d'Ousmane Dembélé est l'un des dossiers brûlants au FC Barcelone. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et Xavi a déjà annoncé qu'il souhaitait absolument le conserver. Cela passe donc par une prolongation, mais compte tenu des finances du club blaugrana , c'est loin d'être gagné. D'autant plus que la situation contractuelle d'Ousmane Dembélé ne laisse personne insensible du côté de la Premier League.

Newcastle dégaine pour Dembélé