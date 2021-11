Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive à 60M€ programmée pour ce protégé de Xavi ?

Publié le 26 novembre 2021 à 0h30 par La rédaction

Désireux de prolonger ses jeunes joueurs, le FC Barcelone souhaiterait étendre le bail de Ronald Araujo. Cependant, l'Uruguayen ne manquerait pas de courtisans, notamment en Premier League où une formation serait prête à faire une offre importante pour le défenseur de 22 ans.

Après avoir perdu Lionel Messi, le FC Barcelone cherche à prolonger ses jeunes joueurs afin de se garantir un avenir radieux. Après avoir officialisé les renouvellements de Pedri et Ansu Fati, le club catalan compte en faire de même avec Gavi et Ousmane Dembélé. En plus de ces deux joueurs, Joan Laporta aimerait prolonger Ronald Araujo, dont le contrat court jusqu'en juin 2023. Cependant, l’Uruguayen susciterait les convoitises de plusieurs clubs de Premier League grâce à ses bonnes prestations avec le FC Barcelone. L’un d’eux serait d’ailleurs proche de passer à l’action.

Newcastle s’intéresse aussi à Araujo