Mercato - Barcelone : Ces énormes révélations sur l'arrivée avortée de Vinicius Jr !

Publié le 25 novembre 2021 à 23h30 par La rédaction

En 2018, Vinicius Jr a préféré s'engager en faveur du Real Madrid plutôt que du FC Barcelone. Son agent, Federico Pena, a tenu à expliquer ce changement d'avis si soudain alors que tout semblait proche d'être bouclé avec le club catalan.

À l’été 2018, Vinicius Jr s’est engagé en faveur du Real Madrid. Si son passage s’avérait compliqué jusque-là, le Brésilien répond enfin aux attentes placées en lui. L’ailier de 21 ans a la totale confiance de Carlo Ancelotti et cela se ressent sur le terrain, lui qui a trouvé les chemins des filets à 10 reprises tout en délivrant 7 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues. Cependant, Vinicius Jr aurait pu s’engager en faveur d’un autre club, le FC Barcelone, qui était également intéressé par lui à l’époque. Un accord était d’ailleurs tout proche d’être trouvé, mais au dernier moment, le joueur a changé d’avis pour signer avec le Real Madrid. Si le recruteur catalan de l’époque, Andre Curry, considérait cela comme une trahison, l’agent de Vinicius Jr a tenu à expliquer ce revirement soudain de son client quelques jours avant de signer pour le Real Madrid dans un long message révélé aujourd'hui par la Cadena SER .

« Nous gagnons plus de commissions et le joueur ne sera pas dans l'ombre de Neymar, qui est dans l'ombre de Messi »