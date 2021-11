Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Barcelone, Real Madrid... Vinicius Jr justifie son choix !

Publié le 24 novembre 2021 à 1h00 par La rédaction

Recruté par le Real Madrid en 2018, Vinicius Jr aurait pu ne pas jouer sous les couleurs de la Casa Blanca, lui qui était également convoité par le FC Barcelone. Le Brésilien s'est d'ailleurs justifié sur son choix de rejoindre les Merengue plutôt que les Blaugrana.

Cette saison, Vinicius Jr semble s’être totalement métamorphosé. Depuis son retour sur le banc des Merengue , Carlo Ancelotti accorde toute sa confiance au Brésilien. Et l’ailier de 21 ans lui rend bien, lui qui a trouvé le chemin des filets à 10 reprises tout en ayant délivré 7 passes décisives en 17 rencontres toutes compétitions confondues. Cependant, la vie n’a pas toujours été rose pour Vinicius Jr au Real Madrid. L’international auriverde ne s’était jamais réellement imposé dans le onze titulaire avant cette saison. Que ce soit sous Julen Lopetegui, Santiago Solari ou encore Zinédine Zidane, Vinicius Jr a toujours connu des difficultés. Recruté à l’été 2018, le Brésilien aurait cependant pu ne pas rejoindre le Real Madrid, lui qui était également convoité par le FC Barcelone.

« J'ai bien choisi et je veux rester ici longtemps »