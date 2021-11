Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point d'Ancelotti sur la situation de cette star !

Publié le 24 novembre 2021 à 0h00 par A.D.

En grande difficulté au Real Madrid, Isco serait condamné à faire ses valises en 2022. Alors qu'il y a eu un incident avec son numéro 22 dernièrement, Carlo Ancelotti a lâché ses vérités sur sa situation.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Isco serait d'ores et déjà assuré de quitter le Real Madrid. En effet, le milieu offensif espagnol est à la peine au sein du club merengue et sa direction n'envisagerait pas du tout de le prolonger. Et pour ne pas arranger ses affaires, un incident avec Carlo Ancelotti le condamnerait à partir en janvier ou en juin. En effet, Isco s'est agacé et n'a pas voulu reprendre son échauffement parce que son entraineur ne l'a pas fait rentrer plus tôt.

«Il ne m'a jamais manqué de respect et je ne lui ai jamais manqué de respect»