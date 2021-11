Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid... Leonardo lance une offensive légendaire pour se venger !

Publié le 23 novembre 2021 à 13h10 par B.C.

Alors que le Real Madrid est idéalement placé pour mettre la main sur Kylian Mbappé, le PSG envisage de contrattaquer en se positionnant sur Vinicius Jr.

Désireux de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé aura le champ libre à l’issue de la saison. L’international français est actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG et pourra ainsi s’engager en faveur du Real Madrid à partir du 1er janvier en vue de la saison prochaine, s’il ne prolonge pas d’ici-là. À en croire la presse espagnole, l’arrivée de Mbappé chez les Merengue est inéluctable malgré les tentatives du PSG pour le prolonger. Une situation qui pousserait la direction parisienne à s’activer pour remplacer sa star, mais également pour se venger du Real Madrid.

Le PSG n’oublie pas Vinicius Jr