Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta en grand danger dans ce dossier prioritaire ?

Publié le 25 novembre 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone ambitionne de prolonger le contrat de Ronald Araujo, le club catalan serait confronté à une grosse concurrence en provenance de Premier League dans ce dossier.

En cette première partie de saison, le FC Barcelone s’emploie pour prolonger sa jeune garde et ses meilleurs éléments. Dans cette optique, Pedri et Ansu Fati ont récemment signé de nouveaux engagements sur le long terme, tandis que des négociations seraient en cours pour renouveler les bails de Gavi et d’Ousmane Dembélé. Ces deux joueurs ne sont pas les seuls concernés dans la mesure où le Barça ambitionne également de convaincre Ronald Araujo de prolonger. Seulement voilà, ce dossier pourrait finalement s’avérer plus compliqué à boucler qu’imaginé initialement.

Liverpool, Chelsea et Manchester United menacent le FC Barcelone pour Ronald Araujo