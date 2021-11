Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : Laporta est passé à l’action pour ce successeur d’Agüero !

Publié le 25 novembre 2021 à 15h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est à la recherche d’un nouvel avant-centre, le club catalan serait en train d’accélérer sur le dossier Arthur Cabral.

Les malheureux et tristes soucis cardiaque de Sergio Agüero bouleversent les plans du FC Barcelone. En effet, tandis que l’attaquant argentin arrivé dans le cadre d’un transfert libre cet été à l’issue de son contrat à Manchester City pourrait n’avoir d’autre choix que de mettre un terme à sa carrière, le Barça s’est lancé à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe. Dans cette optique, c’est le nom d’Arthur Cabral qui revient avec le plus d’insistance ces derniers temps, et cela tend à se confirmer.

Le Barça discute avec le clan Arthur Cabral

En effet, Matteo Moretto confirme la tendance actuelle ce jeudi sur son compte Twitter en expliquant même que le FC Barcelone est en négociation avec l’agent du joueur évoluant actuellement au FC Bâle. Reste maintenant à savoir si un accord pourra être trouvé, et ce alors que le flou règne concernant les conditions de son éventuelle arrivée, certaines sources affirmant qu’Arthur Cabral arriverait dans le cadre d’un prêt avec option d’achat quand d’autres avancent l’hypothèse d’un transfert direct. À suivre…