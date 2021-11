Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un bon de sortie a été promis par Longoria…

Publié le 26 novembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Bien décidé à prolonger le contrat de Boubacar Kamara à l’OM qui arrivera à expiration à l’issue de la saison, Pablo Longoria aurait d’ailleurs formulé une promesse forte à son jeune milieu défensif.

Parmi les dossiers sensibles du moment à l’OM, la prolongation de Boubacar Kamara apparaît comme une priorité. Le milieu défensif (ou défenseur central) arrivera en fin de contrat en juin prochain, et afin d’éviter de le voir partir libre et ainsi ne pas récupérer le moindre centime sur son départ alors qu'il fait partie des éléments du vestiaire à forte valeur marchande, Pablo Longoria lui aurait récemment formulé une offre de prolongation. Et le président de l’OM aurait même fait une grande promesse à Kamara…

Kamara pourra partir quand il le souhaite s'il prolonge

En effet, comme l’a révélé RMC, l’OM aurait promis à Boubacar Kamara un bon de sortie accompagnant cette offre de prolongation, qui sera valable une fois qu’il aura trouvé le projet qui lui convient. Reste à savoir si cette proposition de la part de Pablo Longoria suffira à convaincre l’international espoirs français.