Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit une grande réponse pour une star de Guardiola !

Publié le 27 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone soit sur les rangs afin d’accueillir Raheem Sterling, Manchester City aurait pris une grande décision pour le mercato hivernal et pour la prochaine intersaison.

Depuis quelque temps et plus particulièrement depuis sa grande déclaration sur son envie de se lancer un challenge en dehors des frontières anglaises en octobre dernier, Raheem Sterling fait beaucoup parler de lui dans la presse et ce, pour le mercato hivernal qui approche à grands pas. Désireux de renforcer le secteur offensif de Xavi Hernandez, décimé par les blessures, le FC Barcelone songerait à l’international anglais qui ne dispose plus d’un statut de titulaire indiscutable sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City et dont le contrat expirera en juin 2023. Pour autant, un départ ne se dessinerait pas pour cet hiver, que ce soit pour le FC Barcelone ou ailleurs.

Pas de départ cet hiver pour Sterling, mais…