Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur les explications entre Leonardo et Pochettino !

Publié le 27 novembre 2021 à 8h15 par T.M.

Ces derniers jours, face aux nombreuses rumeurs sur l’avenir de Mauricio Pochettino, Leonardo s’est expliqué avec l’entraîneur du PSG pour être fixé sur ce dossier.

Ce vendredi, Leonardo a mis un terme à tout le feuilleton autour de Mauricio Pochettino. « On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui », a lâché le directeur sportif du PSG en réponse ainsi aux nombreuses rumeurs qui annonçaient un départ de l’Argentin, pourtant sous contrat jusqu’en 2023, lui qui était notamment désiré du côté de Manchester United. La mise au point a été claire de la part de Leonardo et celle-ci est d’ailleurs intervenue quelques jours après une explication avec Pochettino.

Pochettino ne veut pas partir !