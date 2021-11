Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme appel du pied lancé à Pochettino !

Publié le 27 novembre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Même si Leonardo a clairement indiqué que Mauricio Pochettino n’envisageait pas de quitter le PSG pour rejoindre Manchester United, l’ancien buteur anglais Michael Owen estime que cette destination serait plus intéressante pour l’entraîneur argentin.

« On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu », a clairement indiqué Leonardo vendredi dans un entretien accordé à l’ AFP, assurant donc que Mauricio Pochettino ne quitterait pas le PSG dans un avenir proche pour prendre la direction de Manchester United. Ce dossier a pourtant fait couler beaucoup d’encre outre-Manche ces derniers jours, et même d’anciennes gloires anglaises n’hésitent pas à interpeller l’entraîneur du PSG.

« Il pourrait faire davantage qu’au PSG »