Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Carlo Ancelotti sort du silence !

Publié le 27 novembre 2021 à 10h30 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG souhaite s'offrir les services d'Erling Haaland en priorité. Toutefois, le club merengue pourrait également jouer un mauvais tour au club parisien concernant l'attaquant norvégien. Interrogé sur la possibilité de recruter à la fois Kylian Mbappé et Erling Haaland, Carlo Ancelotti s'est prononcé.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien refuse de prolonger pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Et malheureusement pour le club emmené par Mauricio Pochettino, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti seraient prêts à recruter Erling Haaland en plus de Kylian Mbappé.

«Recruter Erling Haaland en plus de Kylian Mbappé ? On en parlera plus tard»