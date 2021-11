Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ inévitable pour Kylian Mbappé ?

Alors que le PSG entend toujours parvenir à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, rien n’avancerait dans cette optique à l’heure actuelle.

L’avenir de Kylian Mbappé ne s’écrit sans doute plus au PSG. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international français de 22 ans devrait donc quitter le club de la capitale à cette date pour rejoindre le Real Madrid, club qu’il ambitionnait déjà de rejoindre au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts avant d’être retenu par sa direction. Cette dernière aimerait d’ailleurs toujours le convaincre de parapher un nouveau bail, mais tout indique que les efforts du PSG avec Kylian Mbappé sont vains.

Aucune avancée pour la prolongation de Kylian Mbappé