Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Manchester, Qatar... Nouvelles révélations sur le feuilleton Pochettino !

Publié le 27 novembre 2021 à 13h45 par La rédaction

Cherchant un nouvel entraîneur suite au licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United se serait intéressé à Mauricio Pochettino. De son côté, le technicien argentin aurait bien poussé en interne pour forcer son départ du PSG. En vain...

Le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer il y a quelques jours a enflammé certains dossiers du PSG. En effet, même si le club mancunien va visiblement s’attacher les services de Ralf Rangnick en tant qu’entraîneur intérimaire prochainement, les Red Devils se chercheraient toujours un technicien pour prendre les rênes de l’effectif sur le long terme. S’ils ont d’abord pensé à Zinédine Zidane, les dirigeants de Manchester United se seraient orientés sur une autre piste après le refus du Français. En effet, le pensionnaire de Premier League se serait intéressé à Mauricio Pochettino, dont les relations avec la direction du PSG ne sont plus au beau fixe. À cause de cela, l’Argentin aurait envisagé un possible retour dans le championnat anglais en rejoignant Manchester United. Une tendance qui viendrait tout juste d’être confirmée.

Pochettino aurait poussé pour son départ à Manchester United