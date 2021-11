Foot - PSG

PSG - Malaise : C'est tendu entre Leonardo et Mauricio Pochettino !

Alors qu’il a été avancé que l’une des raisons à l’origine des envies de départ du PSG de Mauricio Pochettino serait sa mésentente avec Leonardo, des précisions ont été apportées au sujet de la nature des rapports entre les deux hommes.

Une fois de plus, le Paris Saint-Germain a été confronté à un feuilleton impliquant Mauricio Pochettino. L’été dernier déjà, l’entraineur argentin souhaitait quitter le club de la capitale qu’il a rejoint en janvier dernier pour effectuer son grand retour à Tottenham, mais sa direction lui a finalement fermé la porte avant d’activer l’option présente dans son contrat pour qu’il soit engagé jusqu’en juin 2023. Et ces derniers jours, c’est cette fois Manchester United qui aurait conduit Mauricio Pochettino à vouloir claquer la porte. L’entraîneur du PSG était en effet annoncé comme étant désireux de prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager des Red Devils . Mais là encore, le PSG a fermé la porte, et ce d’autant plus que l’Argentin n’a jamais communiqué à sa direction son envie de départ comme l’a indiqué Leonardo ce vendredi auprès de l’ AFP .

Leonardo et Mauricio Pochettino, deux méthodes de travail opposées