Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Neymar, Mbappé… Di Maria lâche ses vérités sur sa situation !

Publié le 26 novembre 2021 à 23h45 par B.C.

Relégué sur le banc de touche à plusieurs reprises depuis le début de la saison suite à l’arrivée de Lionel Messi, Angel Di Maria s’est prononcé sur les choix de Mauricio Pochettino.

Depuis son arrivée en 2015, Angel Di Maria est l’un des éléments essentiels du Paris Saint-Germain, en témoignent ses 90 buts et 113 passes décisives lors de ses 274 apparitions sous le maillot rouge et bleu. Mais depuis l’arrivée de Lionel Messi au PSG, l’Argentin a vu son temps de jeu s’amoindrir, se contentant essentiellement de quelques entrées en jeu lorsque l’ancienne star du FC Barcelone est titularisée par Mauricio Pochettino aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Interrogé sur le sujet par RMC , Angel Di Maria n'est toutefois pas frustré par cette situation.

« Quand on a ces trois-là devant c’est normal que la première option soit de les mettre »