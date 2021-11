Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria lâche un énorme message à Leonardo pour son avenir !

Publié le 26 novembre 2021 à 18h45 par B.C.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Angel Di Maria espère avoir la chance de rester une année supplémentaire au PSG.

Si tous les regards sont portés sur Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi au PSG, Angel Di Maria n’en demeure pas moins un élément essentiel du club de la capitale. L’Argentin fait preuve d’une efficacité redoutable depuis son arrivée à l’été 2015, lui permettant de devenir le meilleur passeur de l’histoire du PSG. Après avoir prolongé d’une année en mars dernier, Angel Di Maria se retrouve engagé jusqu’à la fin de la saison, mais au cours d’un entretien accordé à RMC , l’attaquant du PSG ne cache pas son intention de prolonger l’aventure dans la capitale.

« J’espère surtout avoir un an supplémentaire »