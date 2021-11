Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand danger se dessine pour Leonardo avec ce successeur de Mbappé !

Publié le 26 novembre 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Dusan Vlahovic, un concurrent du club parisien dans ce dossier serait prêt à tout pour s’attacher ses services.

Kylian Mbappé arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain, le PSG n’a d’autre choix que de se pencher sur sa succession dans la mesure où l’international français de 22 ans ne souhaite pas parapher un nouveau bail au sein du club de sa ville natale. Dans cette otique, plusieurs noms sont associés à l’écurie parisienne, y compris celui de Dusan Vlahovic, le prolifique de la Fiorentina en fin de contrat en juin 2023. Seulement voilà, le PSG est loin d’être le seul à s’intéresser à son cas.

Arsenal prêt à offrir 80 M€ pour Dusan Vlahovic ?