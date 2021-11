Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de froid pour l'arrivée de Zinedine Zidane !

Publié le 27 novembre 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que le PSG cible Zinedine Zidane dans la perspective de la succession de Mauricio Pochettino, tout indique que le club de la capitale risque de devoir se montrer patient avec lui.

Malgré le démenti de Leonardo ce vendredi auprès de l’ AFP , le PSG travaille bien sur la piste Zinedine Zidane. Comme révélé par le10sport.com et confirmé par Le Parisien cette semaine, le club de la capitale fait de l’entraineur français sa priorité pour remplacer Mauricio Pochettino, lui dont la question d’un licenciement n’est plus un sujet tabou en coulisses. Néanmoins, en l’état actuel des choses, le PSG risque de devoir prendre son mal en patience avec lui…

Zidane se voit plutôt prendre la succession de Didier Deschamps