Mercato - PSG : L'opération Ousmane Dembélé débloquée grâce à Neymar et Messi ?

Publié le 27 novembre 2021 à 16h10 par A.D.

Le PSG voudrait boucler un coup à 0€ avec Ousmane Dembélé pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022. Et grâce à Neymar et Lionel Messi, le club de la capitale aurait de quoi convaincre l'attaquant du FC Barcelone.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut miser sur Erling Haaland en priorité pour combler le possible départ de Kylian Mbappé. En plan B, le club emmené par Mauricio Pochettino pense à Robert Lewandowski. En parallèle, Leonardo aurait d'autres pistes pour l'après-Mbappé. A en croire les dernières indiscrétions d' El Nacional , le directeur sportif du PSG aurait notamment coché le nom d'Ousmane Dembélé, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone. Mais que pense-t-il d'un départ à Paris ?

Ousmane Dembélé veut jouer avec Messi et Neymar au PSG