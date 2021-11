Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de froid pour la prolongation d'Ousmane Dembélé ?

Publié le 27 novembre 2021 à 12h00 par La rédaction

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone ferait tout ce qui est en son pouvoir pour prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé. Néanmoins, les négociations ne semblent pas avancer pour autant.

Plus le temps passe et plus la situation d’Ousmane Dembélé inquiète au sein du FC Barcelone. Le contrat de l’international tricolore prend fin en juin prochain et pour le moment il n’a toujours pas prolongé. Pire encore, son agent commencerait à écouter les offres des autres clubs intéressés par l’ailier de 23 ans, même si Ousmane Dembélé en aurait déjà repoussé une première, celle de Newcastle, en raison du projet sportif proposé. De son côté, le Barça ferait tout son possible pour que l’ancien du Borussia Dortmund et du Stade Rennais étende son engagement, à l’image de Xavi qui a envoyé un message au Français en conférence de presse ce vendredi. Néanmoins, les négociations ne semblent pas avancer.

Des positions toujours trop éloignées entre le Barça et le clan Dembélé