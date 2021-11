Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola laisse le champ libre à Xavi pour un renfort XXL !

Publié le 27 novembre 2021 à 8h30 par D.M.

Pep Guardiola aurait pris la décision de ne pas retenir Ferran Torres, annoncé dans le viseur du Barça, notamment si les deux parties parviennent à s'entendre.

Formé au FC Valence et aujourd’hui à Manchester City, Ferran Torres pourrait bien retourner en Espagne lors du prochain mercato hivernal. Selon le journaliste Gérard Romero, le FC Barcelone voudrait le recruter et aurait entamé des discussions avec les Citizens . Un dossier délicat pour le club catalan puisque le joueur espagnol voit son contrat expirer en 2025. En difficulté financière, le FC Barcelone pourrait tenter de boucler un prêt en janvier prochain. En tout cas, du côté de Ferran Torres, on espère un accord entre les deux parties.

Guardiola autorise Torres à rejoindre le Barça