Mercato - Barcelone : Xavi veut dépouiller l'effectif de Pep Guardiola !

Publié le 26 novembre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

A la recherche de renforts offensifs, le FC Barcelone pourrait bien piocher à Manchester City. Trois joueurs de Pep Guardiola seraient dans le viseur de Xavi, nouvel homme fort de la formation catalane.

Dominateur au début de la dernière décennie, le FC Barcelone a perdu de son rayonnement ces dernières années. Son dernier titre en Ligue des champions remonte à l’année 2015 et le seul trophée remporté la saison dernière par le club catalan est une Coupe d’Espagne. Un bilan loin d’être satisfaisant pour Joan Laporta, déjà président de la formation blaugrana entre 2003 et 2010. Elu en mars dernier, le dirigeant s’est fixé pour mission de redonner de la splendeur à cette institution en Catalogne. Pour relancer la machine, Laporta a décidé de faire appel à une ancienne gloire du Barça : Xavi. Légende du club, l’ancien milieu de terrain a accepté de prendre la succession de Ronald Koeman et relever ce défi. Une tâche compliquée pour le technicien, qui ne pourra pas avoir une totale liberté de mouvements en raison des difficultés financières du FC Barcelone. Mais malgré cela, Xavi aurait demandé à son président de rechercher des opportunités sur le marché. « Nous allons étudier ça avec le club et nous déciderons. C’est tôt, mais nous allons travailler pour renforcer l’équipe, c’est toujours une opportunité » avait déclaré l’entraîneur lors de sa présentation au sujet du prochain mercato hivernal. Selon les informations de Mundo Deportivo , les responsables catalans voudraient mettre la main sur un buteur, tandis que Xavi privilégierait le recrutement d’un ailier. Et pour renforcer le secteur offensif, le FC Barcelone pourrait piocher en Angleterre.

Raheem Sterling, Bernardo Silva et Ferran Torres visés