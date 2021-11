Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp est sur le point de jouer un sale tour à Xavi !

Publié le 27 novembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aurait initié les premières discussions avec l’entourage de Ronald Araujo dans le cadre d’une prolongation de contrat, les demandes financières du défenseur central uruguayen seraient trop importantes pour le Barça, contrairement à Manchester United et surtout à Liverpool…

Après Oscar Mingueza, Pedri et Ansu Fati, l’administration Joan Laporta aimerait poursuivre son opération renouvellement de contrats au sein de l’effectif désormais entraîné par Xavi Hernandez. Ousmane Dembélé et Gavi seraient à ce jour les deux dossiers les plus chauds, d’autant plus que l’engagement de Dembélé envers le Barça prendra fin au terme de l’exercice en cours. Néanmoins, l’opération Ronald Araujo aurait elle aussi de l’importance aux yeux du président du FC Barcelone. Pourtant, deux menaces concrètes planeraient au-dessus de ce feuilleton…

Liverpool prêt à offrir à Araujo ce qu’il demande d’un point de vue salarial