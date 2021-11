Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : N’Golo Kanté, le gros coup de Leonardo en 2022 ?

Publié le 27 novembre 2021 à 4h15 par T.M.

A l’été 2022, le PSG pourrait concentrer ses efforts sur l’arrivée d’un gros milieu de terrain. Et celui-ci pourrait bien se nommer N’Golo Kanté.

Après son recrutement XXL lors du dernier mercato estival, Leonardo pourrait ne pas s’arrêter là pour renforcer le PSG. À l’avenir, d’autres stars devraient intégrer l’effectif parisien et plusieurs gros noms sont déjà évoqués. De plus, le gros chantier de l’été prochain serait identifié et il se situerait au milieu de terrain. Ainsi, les pistes Paul Pogba, Marcelo Brozovic ou encore Franck Kessié reviennent avec insistance, mais voilà que l’option N’Golo Kanté pourrait également être à l’étude au PSG.

Une offensive pour Kanté ?