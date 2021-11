Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi sort du silence sur ce dossier brûlant !

Publié le 26 novembre 2021 à 15h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces d’Arthur Cabral ces derniers temps, Xavi a botté en touche sur ce sujet en conférence de presse.

Les malheureux soucis de santé de Sergio Agüero bouleversent les plans du FC Barcelone. En effet, tandis que l’international argentin pourrait devoir mettre un terme à sa carrière de manière prématurée, le club catalan s’activerait désormais dans l’optique de recruter un nouvel avant-centre au cours de la prochaine fenêtre hivernale des transferts. Dans cette optique, c’est le nom d’Arthur Cabral qui revient avec insistance dans la presse ces derniers temps. Mais en conférence de presse ce vendredi, Xavi n’a pas voulu confirmer quoi que ce soit au sujet de la piste menant à l’attaquant du FC Bâle.

« La question des signatures sont des hypothèses qui reviennent »