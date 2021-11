Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le cas Lionel Messi fait déjà beaucoup parler à Paris…

Publié le 26 novembre 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il affiche des prestations irrégulières depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Lionel Messi reste l’une des grandes énigmes de ce début de saison dans la capitale. Mais l’ancienne gloire du FC Barcelone reste néanmoins très défendue dans son milieu malgré son niveau de jeu…

Recrue phare du mercato estival 2021 du PSG après être arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi était donc forcément attendu au tournant pour ce nouveau challenge. Mais depuis son arrivée, l’attaquant argentin peine à afficher son meilleur visage comme en témoignent d’ailleurs ses statistiques peu convaincantes en Ligue 1 (1 but et 1 passe décisive), même s’il se montre bien plus performant en Ligue des Champions (3 buts et 1 passe décisive). Mais le choc face à Manchester City mercredi soir a ne nouvelle fois été décevant pour Lionel Messi, qui semble loin de ses plus belles années barcelonaises. Mais s’agit-t-il d’un souci d’intégration au PSG pour La Pulga ?

« Mon adaptation a été très rapide »

Récemment interrogé dans les colonnes de Marca, Lionel Messi se confiait sans détour sur son intégration au sein du PSG et semblait très serein sur le sujet : « J'ai eu la chance d'entrer dans un vestiaire avec de très bons joueurs et de très bonnes personnes. C'est la chose la plus importante. Mon adaptation a été très rapide », indique l’attaquant argentin, qui a vécu un changement majeur après avoir passé toute sa carrière à Barcelone : « C'est vrai qu'au début, c'était très étrange. D'un côté, il y a la difficulté de changer d'endroit après tant d'années au même endroit, mais d'un autre côté, c'était très facile parce que je connaissais beaucoup de joueurs et qu'on y parle beaucoup l'espagnol. Il y a des gens très bien. C'est un vestiaire très soudé, on pouvait le voir de l'extérieur et c'est quelque chose que j'ai pu confirmer maintenant que j'y suis entré », avait expliqué Messi. Le numéro 30 du PSG reste donc serein sur la question, et il n’est pas le seul…

