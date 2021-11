Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup dur dans le feuilleton Erling Haaland !

Publié le 26 novembre 2021 à 14h15 par H.G.

Alors qu’Erling Haaland aurait pour destination préférentielle le Real Madrid, il ne serait pas non plus insensible à la Premier League.

Dans un contexte où Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ libre en fin de saison, le PSG s’est fixé une priorité pour le remplacer, à savoir recruter Erling Haaland au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts comme révélé par le10sport.com. Seulement voilà, Goal España annonce ce vendredi que sa préférence en l’état est plutôt de rejoindre le Real Madrid, sans faire aucune mention du PSG. Et le plan B du natif de Leeds ne serait pas non plus le club de la capitale…

Erling Haaland est charmé par la Premier League !