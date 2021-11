Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Du très lourd se prépare pour remplacer Juninho !

Publié le 26 novembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Alors que Juninho a annoncé qu'il quitterait l'OL en fin de saison, Jean-Michel Aulas s'est mis en quête d'un nouveau directeur sportif pour anticiper le départ du Brésilien. Plusieurs pistes sont déjà à l'étude, mais celle menant à Luis Campos prend de l'ampleur.

Il y a quelques jours, Juninho a lâché une véritable bombe sur son avenir. Au micro de RMC , le directeur sportif de l'OL, arrivé en 2019, a annoncé qu'il quitterait ses fonctions en fin de saison. « Pour moi, j’avais dit trois ans, donc normalement je fais ma 3ème saison et je ne sais pas la suite. J’avais dit trois saisons, pour voir ce que je suis capable de faire. Je sais que j’ai eu cette opportunité parce que je suis un ancien joueur qui a eu beaucoup de succès au club, parce que si ça avait été le contraire, je n’avais pas cette opportunité là, c’est clair, c’est net et c’est normal. Donc à la fin de saison, je vais bien réfléchir, mais dans ma tête, c’était pour trois saisons. J’espère bien finir, il y a des choses que je ne contrôle pas du tout. (…) À la fin de saison, normalement c’est fini. J’ai envie de me reposer un peu et peut-être d’essayer d’avoir d’autres choses », a lancé l'ancien milieu de terrain de l'OL contre toute attente. Pris de court, Jean-Michel Aulas a toutefois désormais du temps pour préparer la succession de Juninho. Et ce ne sont pas les idées qui manquent.

Luis Campos pas insensible à l'OL ?