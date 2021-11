Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir lâcher un salaire XXL dans ce dossier !

Publié le 26 novembre 2021 à 9h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’Inter Milan en juin prochain, Marcelo Brozovic est annoncé dans le viseur du PSG. Et le milieu de terrain croate a déjà fixé ses exigences salariales pour son futur contrat…

Au même titre que Paul Pogba et Franck Kessié, Marcelo Brozovic arrivera en fin de contrat en juin prochain et figure lui aussi sur les tablettes du PSG. Leonardo semble plus que jamais en quête d’un gros renfort au milieu de terrain pour l’été 2022, et ces trois options semblent prioritaires aux yeux du directeur sportif parisien. Mais s’il souhaite rafler la mise avec Brozovic, le PSG devra prévoir un gros contrat pour convaincre le joueur de l’Inter Milan…

Brozovic réclame 7M€ par an