Mercato - PSG : Anelka prend position sur le recrutement de Messi !

Publié le 26 novembre 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Arrivé libre au PSG durant le mercato estival, Lionel Messi peine encore à trouver son rythme de croisière dans la capitale. Mais Nicolas Anelka réclame de la patience pour l’attaquant argentin.

Alors que le FC Barcelone s’est finalement retrouvé dans l’incapacité de prolonger le contrat de Lionel Messi, ce dernier a rejoint gratuitement le PSG en août dernier. Un véritable coup de maitre de la part des dirigeants parisiens, même si Messi ne parvient pas encore à afficher le même rendement qu’au Barça depuis sa signature dans la capitale française. Nicolas Anelka, ancien buteur du PSG, a pris position à ce sujet sur les ondes de RMC Sport .

« Il n’est pas encore arrivé à son meilleur niveau »