Mercato - PSG : Un incroyable rebondissement pour l'avenir de Paul Pogba !

Publié le 27 novembre 2021 à 19h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid était annoncé comme l’un des concurrents du PSG dans le dossier Paul Pogba, le club madrilène aurait tout simplement rangé le dossier aux oubliettes.

L’été dernier déjà, Paul Pogba était annoncé avec insistance dans le viseur du PSG pendant le mois de juillet. Seulement voilà, Manchester United n’a finalement jamais ouvert la porte et a souhaité conserver son international français malgré son contrat expirant le 30 juin prochain. Désormais, Paul Pogba se dirige vers un départ libre en fin de saison, et toute la question est de savoir où il rebondira au cours des mois à venir. Le PSG est une nouvelle fois annoncé sur les rangs, tout comme le Real Madrid et la Juventus.

Le Real Madrid abandonne pour Paul Pogba !