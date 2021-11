Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les annonces de Carlo Ancelotti sur Kylian Mbappé !

27 novembre 2021

Bien que Kylian Mbappé soit toujours un joueur du PSG, son résonne encore du côté du Real Madrid. Alors que la Casa Blanca se tient à l’affût pour récupérer le Français à l’issue de son contrat à la fin de la saison, ce samedi, c’est Carlo Ancelotti qui s’est confié sur le cas Mbappé.

Durant l’été, le Real Madrid était prêt à faire de grosses folies pour Kylian Mbappé. Selon Florentino Pérez, 200M€ auraient été proposés pour recruter le Français, mais cela n’a pas convaincu le PSG, qui a donc conservé sa pépite. Mais le feuilleton est loin d’être terminé. En effet, Mbappé est en fin de contrat et le Real Madrid sera bien au rendez-vous à partir du 1er janvier pour négocier avec l’international tricolore et ainsi acter son arrivée libre à la fin de la saison. Carlo Ancelotti aura-t-il alors Kylian Mbappé sous ses ordres la saison prochaine ? « Recruter Erling Haaland en plus de Kylian Mbappé ? On en parlera plus tard », a lâché l’entraîneur Merengue ce samedi dans un entretien accordé au Corriere dello Sport . Et dans la suite de son intervention, Ancelotti n’a pas voulu envenimer les choses au PSG, évitant de répondre aux récentes attaques de Leonardo : « Il y a quelque temps, j'aurais répondu différemment, mais maintenant je suis entré dans une phase de ma vie où je ne souhaite qu'une chose, être en paix avec le monde. Je suis dans le football depuis 1977 ».

« J’aime les bons joueurs »