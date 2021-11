Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prend une décision fracassante pour Bale !

Publié le 27 novembre 2021 à 21h00 par A.C.

Florentino Pérez aurait les idées claires concernant l’avenir de Gareth Bale, dont le contrat avec le Real Madrid court jusqu’en juin 2022.

Avec Zinedine Zidane sur le banc, Gareth Bale n’a jamais vraiment eu sa place au Real Madrid. Sa situation n’a pourtant pas beaucoup changé avec le départ du Français, puisque si Carlo Ancelotti lui fait plus confiance, le Gallois n’a joué que trois rencontres cette saison, cumulant seulement 193 minutes de jeu. Par comparaison, c’est 39 minutes de moins que le temps passé sur un terrain avec les couleurs de la sélection galloise, même si Bale s’est blessé au mollet lors de la dernière trêve internationale. De quoi alimenter les tensions à Madrid, où l’on semble de plus en plus agacé par le double jeu de l’ailier de 32 ans.

Gareth Bale sera libéré en juin