Mercato - Barcelone : Une opération XXL à 50M€ bientôt bouclée par Xavi ?

Publié le 27 novembre 2021 à 20h00 par B.C.

Désireux de se renforcer en janvier, le FC Barcelone souhaiterait rapidement trouver un accord pour l’arrivée de Ferran Torres, actuellement à Manchester City.

Avec le départ de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann lors du dernier mercato estival, le secteur offensif du FC Barcelone s’est considérablement amoindri, et les pépins physiques d’Ousmane Dembélé ou Martin Braithwaite n’arrangent rien, sans parler de la possible retraite de Sergio Agüero. Xavi aurait donc les idées claires pour cet hiver et réclamerait du sang neuf en attaque. De nombreuses pistes sont évoquées depuis plusieurs semaines, mais d’après la presse espagnole, c’est Ferran Torres qui serait proche de débarquer chez les Blaugrana . Une grosse opération qui se confirme.

L’arrivée de Ferran Torres prend forme