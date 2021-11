Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les coulisses de cette grosse opération hivernale avec Guardiola !

Publié le 27 novembre 2021 à 12h30 par T.M.

A l’approche du mercato hivernal, le FC Barcelone se prépare pour se renforcer. Et le bonheur de Xavi pourrait notamment se trouver du côté de Manchester City avec un certain Ferran Torres. Et l’arrivée de l’ancien de Valence en Catalogne pourrait bien donner lieu à une énorme opération.

Etant désormais aux commandes à Barcelone, Xavi a toutefois besoin de sang neuf pour remettre le club catalan sur de bons rails. L’entraîneur blaugrana compte alors profiter du mercato hivernal pour se renforcer, bien que cela ne soit pas simple étant donné la situation financière du Barça. Mais les besoins sont nombreux, notamment dans le secteur offensif. Alors que Sergio Agüero devrait visiblement prendre sa retraite et que Luuk de Jong ne compterait pas pour Xavi, il faut des renforts et ils pourraient se trouver en Angleterre. Ainsi, plusieurs pistes ont été évoquées à l’instar de Raheem Sterling, Edinson Cavani, Timo Werner ou encore Hakim Ziyech. Mais aujourd’hui, la priorité ne ferait plus aucun doute puisque de nombreux médias s’accordent à dire que le FC Barcelone veut faire venir Ferran Torres. Aujourd’hui à Manchester City, l’ancien de Valence pourrait donc faire son retour en Espagne et par la même occasion rendre de grands services aux Blaugrana étant donné sa polyvalence sur le front de l’attaque. Mais encore faut-il trouver un accord avec les Citizens, notamment d’un point de vue financier, ce qui n’est pas une mince affaire…

Un accord est possible !