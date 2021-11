Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le premier gros coup de l’ère Xavi se précise !

Publié le 27 novembre 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est en quête de renforts offensifs, la piste menant à Ferran Torres semble plus que jamais se confirmer dans cette optique.

En pleine reconstruction sous la houlette de Xavi, le FC Barcelone souhaite se renforcer dans de nombreux secteurs de jeu. C’est notamment le cas de l’attaque, où le club catalan aimerait enrôler un nouvel avant-centre, pour compenser la possible fin de carrière de Sergio Agüero en raison de ses soucis de santé, ainsi qu’un nouvel ailier. Dans cette seconde optique, le club catalan est annoncé avec insistance sur les traces de Ferran Torres depuis quelques heures, et cela tend à se confirmer.

Ferran Torres est la priorité du FC Barcelone