Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prend une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 27 novembre 2021 à 17h10 par D.M.

Kylian Mbappé serait décidé à rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. L'international français pourrait entamer des discussions avec le club espagnol dès le mois de janvier et vite trouver un accord.

« On en est loin (de rester à Paris), puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l’hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : ‘Oh, je ne sais pas’ ». Lors d’un entretien accordé à L’Equipe en octobre dernier, Kylian Mbappé a laissé entendre qu’il pourrait quitter le PSG à l’issue de son contrat. Désireux de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, l’international français serait décidé à rejoindre le championnat espagnol à la fin de la saison comme l’annonce la presse espagnole ce samedi.

Mbappé veut le Real Madrid